CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZININ ARDINDAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI -2 - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZININ ARDINDAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI -2

01.04.2022 14:41

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var, Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı sözkonusuydu" dedi.

İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var, Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı sözkonusuydu" dedi.

Erdoğan, Üsküdar'daki Hz.Ali Camii'nde cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Putin- Zelenski görüşmesinin sorulması üzerine Erdoğan, "Dün sayın Zelenski ile görüşmemiz oldu. Bugün de saat 16: 00 gibi Putin'le görüşmemiz olacak. Her iki liderle de yapacağımız görüşmelerde ön görüşmeler neticesinde mutabakat diyeyim, bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için en üst düzeyde liderlerle görüşmenin ve bu konuda ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var, Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı söz konusuydu. Tarih olarak onlar belirleyecek eğer İstanbulumuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde de olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız" dedi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZININ ARDINDAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI -2
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZININ ARDINDAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI -2
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZININ ARDINDAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI -2

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Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZININ ARDINDAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI -2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZININ ARDINDAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI -2 - Son Dakika
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