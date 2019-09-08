Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi Anneleri için her cumartesi Galatasaray'a gidenler yok muydu? Sanatçılar, şunlar, bunlar vesaire.Cumartesi Anneleri için oraya giden bu sanatçılar vesaire; yazarı, çizeri, şusu busu vesaire.. Şimdi Diyarbakır Belediyesi önünde evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına niçin gitmiyorlar. Çünkü bunlar iki yüzlü, bunlar dürüst değil" dedi. - MALATYA