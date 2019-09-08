Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi Anneleri için her cumartesi Galatasaray'a gidenler yok muydu?
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi Anneleri için her cumartesi Galatasaray'a gidenler yok muydu?

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi Anneleri için her cumartesi Galatasaray'a gidenler yok muydu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi Anneleri için her cumartesi Galatasaray'a gidenler yok muydu? Sanatçılar, şunlar, bunlar vesaire.Cumartesi Anneleri için oraya giden bu sanatçılar vesaire; yazarı, çizeri, şusu busu vesaire.. Şimdi Diyarbakır Belediyesi önünde evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına niçin gitmiyorlar. Çünkü bunlar iki yüzlü, bunlar dürüst değil" dedi. - MALATYA

Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolanthe Cabau, "Aptallık ettim" diyen Wesley Sneijder'e kapıları kapattı!
Mbaye Diagne, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın "Kapıları açarız" çıkışına yanıt verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "28 Şubat" vurgusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 16:46:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi Anneleri için her cumartesi Galatasaray'a gidenler yok muydu?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]