Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhur İttifakı) Bu Bir Uzun Yolculuk, Bu Uzun Yolculukta Birbirimizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhur İttifakı) Bu Bir Uzun Yolculuk, Bu Uzun Yolculukta Birbirimizi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhur İttifakı) Bu bir uzun yolculuk, bu uzun yolculukta birbirimizi kıramayız. Birbirimizle dayanışma içinde olacağız, dayanışma içinde olacağız ki vatanseverlikten uzak, milliyetperverlikten uzak olanlara karşı 31 Mart akşamı cumhur olarak gereken dersi vermiş olalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhur İttifakı) Bu bir uzun yolculuk, bu uzun yolculukta birbirimizi kıramayız. Birbirimizle dayanışma içinde olacağız, dayanışma içinde olacağız ki vatanseverlikten uzak, milliyetperverlikten uzak olanlara karşı 31 Mart akşamı cumhur olarak gereken dersi vermiş olalım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:45 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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