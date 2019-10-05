Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde...
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:48 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz."
Erdoğan: "Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor. Çok daha kapsamlı ve yakın olarak çalışmayı sürdüreceğiz
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