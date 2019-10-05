Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde...

32 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz."

Erdoğan: "Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor. Çok daha kapsamlı ve yakın olarak çalışmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde...

Recep Tayyip Erdoğan, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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