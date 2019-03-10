Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Günübirlik Çıkar İttifakı Değildir, 3-5 Belediye Daha...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Günübirlik Çıkar İttifakı Değildir, 3-5 Belediye Daha...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, günübirlik çıkar ittifakı değildir, 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, günübirlik çıkar ittifakı değildir, 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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