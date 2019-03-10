Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Günübirlik Çıkar İttifakı Değildir"
1 saat önce
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:38 Kaynak: AA
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