Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Günübirlik Çıkar İttifakı Değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Günübirlik Çıkar İttifakı Değildir"

1 saat önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ADANA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, günübirlik çıkar ittifakı değildir, 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:38 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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