Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı ile Baş Edemeyeceklerini Anlayınca Hdp'ye Oy Veren Kürt...
40 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı ile baş edemeyeceklerini anlayınca HDP'ye oy veren Kürt kardeşlerimi 'terörist' ilan ettiğimi iddia ederek, büyük bir yalana sarıldılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Cumhur İttifakı ile baş edemeyeceklerini anlayınca HDP
'ye oy veren Kürt kardeşlerimi 'terörist' ilan ettiğimi iddia ederek, büyük bir yalana sarıldılar. Bu alçaklıktır, alçalmaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:41 Kaynak: AA
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