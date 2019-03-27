Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı ile Baş Edemeyeceklerini Anlayınca Hdp'ye Oy Veren Kürt...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı ile Baş Edemeyeceklerini Anlayınca Hdp'ye Oy Veren Kürt...

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı ile baş edemeyeceklerini anlayınca HDP'ye oy veren Kürt kardeşlerimi 'terörist' ilan ettiğimi iddia ederek, büyük bir yalana sarıldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı ile baş edemeyeceklerini anlayınca HDP'ye oy veren Kürt kardeşlerimi 'terörist' ilan ettiğimi iddia ederek, büyük bir yalana sarıldılar. Bu alçaklıktır, alçalmaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:41 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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