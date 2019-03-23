Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'na Destek Olan Bütün Kardeşlerimi Selamlıyorum"
42 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkısına eşlik etmesi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA -...
- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın vatandaşları selamlaması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın seçim şarkısına eşlik etmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakının Büyük Ankara
Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti. -1-
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:15 Kaynak: AA
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