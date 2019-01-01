Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nı İnşallah Ankara'mızda, Başkentimizde, Karşımızdaki İllet...
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nı inşallah Ankara'mızda, başkentimizde, karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Cumhur İttifakı'nı inşallah Ankara
'mızda, başkentimizde, karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:26 Kaynak: AA
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