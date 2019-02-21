Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın Karşısına Dörtlü Bir Çete Çıkardılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın Karşısına Dörtlü Bir Çete Çıkardılar"

20 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde konuştu. (7)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın karşısına dörtlü bir çete çıkardılar. Bu dörtlü çetenin kumandasını da Kandil ve Pensilvanya'ya verdiler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör elebaşlarının dolaylı destek açıklamasından hiçbir CHP yöneticisi rahatsız olmuyor. Bu utanç sahnesi karşısında CHP'nin başındaki zat tek kelime etmiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi, 15 Temmuz gecesi 11'i polis, 23 şehidimizin olduğu Ankara'daki bir ilçemize belediye başkan adayı yapıyorlar. Ecdadımız 'et kokarsa tuz basılır, tuz kokarsa ne çare' diyor. Maalesef CHP'de tuz çoktan kokmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:02 Kaynak: AA

Politika
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