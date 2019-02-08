Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın İki Ayağı Var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mahalli Seçimleri'nin ilk mitinginde Sivas'ta halka kitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mahalli Seçimleri'nin ilk mitinginde Sivas'ta halka kitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın iki ayağı var" dedi.



Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Nuri Demirağ Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için eğri minaresiyle dikkat çeken tarihi Ulu Camii'ne geçti. Erdoğan'ın cuma namazı sonrası Sivas Valiliğini ziyaret ettikten sonra, seçimin ilk mitingini tarihi kent meydanında gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta sözlerine "Sivas ellerinde sazım çalınır" türküsünün sözleri ile başladı. Erdoğan'ın konuşması bir grup tarafından "Kitlere kadro" sözleri ile kesilince Cumhurbaşkanı, "Bizden bir şey beklemeyin" diyerek, "Biz KİT'lere felan hepsine kadrolarını verdik. Bizden bir şey beklemeyin. Tamam mı. Hepsini verdi bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Her şeyi verdik. Her şeyi verdik. Alışılmış bir siyasetçi değiliz. Alışılmış bir lider de değilim. Provoke etmeyin, lütfen. Samimi olalım, dürüst olalım bu toplantımızı da güzel bir şekilde çıkartalım. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de terör ile mücadele verirken, onları sıfırlarken, temizlerken sizin söylediklerinize bakın" dedi.



Fırsatçılara sert uyarı



Meyve ve sebze fiyatlarını arttıranları bir kez daha sert bir dille uyaran Erdoğan, belediyeler eli ile tanzim satış noktaları oluşturabileceklerini hatırlatıp, "Biz terör ile mücadele ederken birileri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar?, 'domates', ne diyorlar? 'patates' ne diyorlar? 'sivri biber.' Düşünün, bir merminin fiyatı nedir düşünün. Mehmedimin giyinip kuşanması ve teröristlere karşı verdiği mücadelenin bedeli nedir bunu bir düşünün. Bunları bu iktidar yapıyorsa siz halen kalkıyor, patates, soğan, domates, sivribiber. Bunları konuşuyorlar. Bizleri Corç, Hans bir yerlerden vurmak istiyor, bunlarda Corç ve Hans'a ön ayak oluyorlar. Biz bu mücadeleyi bu güne kadar kazandık. Kazamaya de devam edeceğiz. Birileri marketlerde, şuralarda buralarda yapıyorlarsa, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısında da açıkladım. Gerekirse tanzim satışlarını belediyeler eliyle kurarız. En ucuz fiyatlarda da buralara bu ürünleri getiririz. Şu anda, Hazine, Maliye Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız başladılar. Belediye başkanı olduğum zaman da fırıncılar benzer şeyler yapmıştı. Fırıncılar bunu yapınca tuttum İstanbul'un üç önemli yerine büyük ekmek fabrikaları kurdum. Bir anda fiyatları da düşürdüm. Kurduğumuz büfelerde maliyetine ekmek satmaya başladık. Fiyatlar her yerde aşağı inmeye başladı. Biz bu millete aşığız aşık. Biz bu milletin dertlisiyiz dertlisi. Böyle ucuz oyunlara kimse gelmesin. El ele vereceğiz, omuz omuza verip eksiklikleri nasıl giderdiysek bugünden sonra da gidereceğiz" şeklinde konuştu.



"Yazıcıoğlu istismar ediliyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun istismar edilmesine tahammül edemediğini ifade ederek, "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime de bir kez daha da rahmet diliyorum. Fakat Muhsin kardeşimin istismar edilmesine de tahammül edemiyorum onu da söyleyeyim. Muhsin kardeşim artık rahmetli oldu. Birileri çıkıyor, onun ismini kullanarak arkasından Sivas'ta belediyeyi almanın gayretine giriyor. Türkiye'de bir iktidar var. Bu iktidarın Sivas'a verdiği hizmetler ortada" diye konuştu.



"Cumhur İttifakı'nın iki ayağı var"



Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve MHP'den oluştuğunu 3. bir parti olmadığını dile getirerek, "Sivaslı Hilmi kardeşimi şu anda Sivas merkeze belediye bakan adayı yaptık. Bunun sebebi nedir? Kendisine inandığım için güvendiğim için burada çok daha büyük hizmetler verebileceğine inandığım için bakan yardımcılığı görevinden buraya aldım. Şimdi diyorum ki siz Hilmi kardeşime sahip çıkacaksınız. Vereceği hizmetin ne olduğunu da en güzel şekilde Hilmi kardeşimden göreceksiniz. Sivas'ın bizim gönül dünyamızda çok önemli bir yeri var. Sivas'ı lekelemeye kalkanlar onun gerisinde ki büyük güçten rahatsız olanlardır. Bazı dedikodular oluşturuyorlar. Neymiş, AK Parti adayını çekecekmiş. Sakın bu yalanlara aldanmayın. Sakın bu dedikodulara, fitneye, fesada aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Bu ülkeyi 16 senedir anlı şanlı yürüten, dünyada nam salan AK Parti'yiz, AK Parti. Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhur İttifakı'nın içerisinde başka bir parti yoktur. Bizimle rast gele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şeyde yok. Rabbim ömür verdikçe bizler milletimize hizmette elimizden gelen hizmeti yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Kıraathane diyoruz, CHP Kumarhane diyor"



CHP'nin Millet Kıraathaneleri tepkisini eleştiren Erdoğan, "Eski stadyumun yerine 55 bin metre kare alana bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Millet Bahçesi'nin içinde de genişçe bir Millet Kıraathanesi yapıyoruz. Gençlerimiz bu kıraathaneye gelip orada kahvesini, çayını, kekini, simidini ve kitaplarını okuyarak arkadaşları ile burada bir araya gelme fırsatı bulacaklar. CHP bunu anlayamadı. Ben kıraathane diyorum CHP kumarhane diyor. Çünkü la teşpih. Dervişin zikri fikri meselesi var ya, bunların durumu da bu. Çok fazla vakit ayırmayalım ona. İşimiz var" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz yıl Sivas mitinginde yaptığı bir konuşmasını eleştirip, "Siz bakmayın birilerinin fitne çıkarttığına TÜDEMSAŞ'ı güçlendirerek gücüne güç kattık. Sivaslı olduğunu söyleyen birileri çıkıp diyor ki 'Buranın demir yoluna ne ihtiyacı var' Vah vah vah. Bir taraftan siyaset yapıyorum diyor. Bir taraftan da Sivaslıyım diyor. Bu nasıl Sivaslılık. Dünya demir yolları ile metrolar ile yerin altındaki hatlarla halkına hizmet ediyor. Bizimki de çıkmış 'ne ihtiyacı var buranın demir yoluna' diyor. Önümüzdeki dönemde bu işletmemizi daha da büyüteceğiz. İnadına büyüteceğiz" diye konuştu.



"Arfin'de leblebi çekirdek mi kullandık"



Bu milletin üç beş kuruş fazla ödemeyi göze alıp bu toprakları namerde muhtaç etmeyeceğini belirten Erdoğan, "CHP'nin terör örgütünün güdümündeki parti ile birlikte kurduğu ittifakı görüyorsunuz. Kimler kimler ile iş tutuyor. CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi. Dördü de el ele kol kola yürüyorlar. Güzel bir sözdür. 'Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Olay bu kadar basit. Gösterdikleri adayların tiniyetlerini birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide geçtiğimiz aylarda yaşanan dalgalanmaların ardından, aldığımız tedbirler sayesinde elde ettiğimiz neticeleri sizlere anlatacağız. Ülkemizin beka meselesi olan Suriye politikamızdaki kararlı durumuzu beraberce tüm dünyaya bir kez daha ilan edecektik. Afrin'de olanları gördünüz değil mi? İki ay biz Arfin'de leblebi çekirdek mi kullandık. Ne kullandık? Mermi kullandık. Bombaları kullandık. Silahlı silahsız tüm insansız hava araçları ile ne yaptık? Bu teröristleri yok ettik. Bu ne domatese benzer, ne patlıcana benzer, ne sivri bibere benzer. Benim ecdadım Çanakkaleyi fetih ederken ne yedi ne içti bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar hedef, üç kuruş, beş kuruş yeri geldiği zaman fazla verin ama biz merde namerde bu toprakları yedirtmeyiz" şeklinde konuştu.



Seçim şarkısına da eşlik eden Erdoğan, kürsüden kenevirden yapılmış bez torba dağıttı. - SİVAS

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