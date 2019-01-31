Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı Olarak İnşallah Yeni Bir Dönem Başlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı Olarak İnşallah Yeni Bir Dönem Başlatacağız"

43 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salon dışındaki partililerden görüntüler Salonun içinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın partilileri selamlaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor...

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salon dışındaki partililerden görüntüler
Salonun içinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın partilileri selamlaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda dışarıda bekleyen partililere seslendi. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:34 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu Binali Yıldırım'ın İstifa Açıklaması Sonrası Meclis Başkanlığı İçin Kulislerde Öne Çıkan 6 İsim

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor 3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:17:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı Olarak İnşallah Yeni Bir Dönem Başlatacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]