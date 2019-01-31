Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı Olarak İnşallah Yeni Bir Dönem Başlatacağız"
43 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salon dışındaki partililerden görüntüler Salonun içinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın partilileri selamlaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor...
- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
Salon dışındaki partililerden görüntüler
Salonun içinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın partilileri selamlaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ankara
Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda dışarıda bekleyen partililere seslendi. (2)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:34 Kaynak: AA
Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu
Binali Yıldırım'ın İstifa Açıklaması Sonrası Meclis Başkanlığı İçin Kulislerde Öne Çıkan 6 İsim
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor
3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek