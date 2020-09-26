Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüse binmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden çıkması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüse binmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli

Recep Tayyip Erdoğan, Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 20:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli' - Son Dakika


Son Dakika

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