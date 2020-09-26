Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden çıkması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüse binmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde halka hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 20:05 - Kaynak: AA
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