Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı Olarak Bizim Aldığımız Oy Şu Anda Son Gelişmelerle Yüzde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak bizim aldığımız oy şu anda son gelişmelerle yüzde 53,3'tür. Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak bizim aldığımız oy şu anda son gelişmelerle yüzde 53,3'tür. Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil."

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