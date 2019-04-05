Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı Olarak Şu Anda Son Gelişmelerle Yüzde 53,3'tür....
8 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak şu anda son gelişmelerle yüzde 53,3'tür. Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın durumu yüzde 47 bile değil."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak şu anda son gelişmelerle yüzde 53,3'tür. Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın durumu yüzde 47 bile değil."
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:29 Kaynak: AA
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