Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı Olduğu Sürece, Bu Topraklar Üzerinde 'Kürdistan' Diye Bir...
44 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olduğu sürece, bu topraklar üzerinde 'Kürdistan' diye bir bölge inşa etmeleri söz konusu değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Cumhur İttifakı olduğu sürece, bu topraklar üzerinde 'Kürdistan' diye bir bölge inşa etmeleri söz konusu değildir."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:37 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir
Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan Paylaştı: Yarın Sürpriz Bir Programımız Olacak!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cumhur İttifakı Adayı İçin Sahaya İndi