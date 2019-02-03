Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhur İttifakı) Temennim ve Duam Odur Ki İnşallah Pazara Kadar Olmaz,...
33 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhur İttifakı) Temennim ve duam odur ki inşallah pazara kadar olmaz, mezara kadar olur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(Cumhur İttifakı) Temennim ve duam odur ki inşallah pazara kadar olmaz, mezara kadar olur."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:17 Kaynak: AA
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