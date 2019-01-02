Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakında Kimse Çizgimizin Dışına Çıkamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakında Kimse Çizgimizin Dışına Çıkamaz"

54 dakika önce

- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programında konuştu.

- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programında konuştu.

Erdoğan: "Cumhur ittifakında kimse çizgimizin dışına çıkamaz. Cumhur ittifakının gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaralılara vaadimiz, bugüne kadar olduğu gibi, yine onlara en iyi hizmeti bizim vereceğimizdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhur İttifakı) Bu bir uzun yolculuk, bu uzun yolculukta birbirimizi kıramayız. Birbirimizle dayanışma içinde olacağız, dayanışma içinde olacağız ki vatanseverlikten uzak, milliyetperverlikten uzak olanlara karşı 31 Mart akşamı cumhur olarak gereken dersi vermiş olalım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:11 Kaynak: AA

Ankara, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Yeni Şarkı Yapıldı Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak

Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı! Öğretim Görevlisi Odasında Öldürüldü Erdoğan, Samsun İl Başkanı'nın Görevden Alınmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 22:05:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakında Kimse Çizgimizin Dışına Çıkamaz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]