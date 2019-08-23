Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz."

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:06 Kaynak: AA
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