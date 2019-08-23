Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz"
1 saat önce
AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:00 Kaynak: AA
AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programa katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz."
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