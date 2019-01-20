Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakıyla Kurduğumuz Gönül Birliğini İnşallah Hep Birlikte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakıyla Kurduğumuz Gönül Birliğini İnşallah Hep Birlikte...

57 dakika önce

- AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Salondaki vatandaşları selamlaması Salondan görüntüler Erdoğan'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu...

- AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Salondaki vatandaşları selamlaması
Salondan görüntüler
Erdoğan'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:19 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, belediye başkan adayı, Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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