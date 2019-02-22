Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakıyla Zillet ve İllet İttifakını Yer ile Yeksan Edelim"
3 dakika önce
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması MUĞLA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'da kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:12 Kaynak: AA
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