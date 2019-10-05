Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı seçilme oranının yüzde 50'den, yüzde 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz, ne niyetimiz, ne planımız ne de çabamız söz konusudur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Milletimiz bize destek ve oy vermek zorunda değildir. Biz milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız"

" AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur"

" 'Beyefendi böyle talimat verdi, efendi böyle istedi' diyerek bunun istismarını yapanlar var. Bunların hepsi fırsatçılıktır"

"Cumhurbaşkanı seçilme oranının yüzde 50'den, yüzde 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz, ne niyetimiz, ne planımız ne de çabamız söz konusudur"

"Yüzde 50 bu işin omurgasıdır ve bu iş bitmiştir."

"CHP buradan kendisine bir şeyler çıkarmaya gayret ediyor. Buradan sana bir şey çıkmaz. Buradan sana kemikte düşmez"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam kampında açıklamalarda bulundu.