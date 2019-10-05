Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı seçilme oranının yüzde 50'den, yüzde 40'a düşürülmesiyle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı seçilme oranının yüzde 50'den, yüzde 40'a düşürülmesiyle...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı seçilme oranının yüzde 50'den, yüzde 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz, ne niyetimiz, ne planımız ne de çabamız söz konusudur" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milletimiz bize destek ve oy vermek zorunda değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı seçilme oranının yüzde 50'den, yüzde 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz, ne niyetimiz, ne planımız ne de çabamız söz konusudur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Milletimiz bize destek ve oy vermek zorunda değildir. Biz milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız"

" AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur"

" 'Beyefendi böyle talimat verdi, efendi böyle istedi' diyerek bunun istismarını yapanlar var. Bunların hepsi fırsatçılıktır"

"Cumhurbaşkanı seçilme oranının yüzde 50'den, yüzde 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz, ne niyetimiz, ne planımız ne de çabamız söz konusudur"

"Yüzde 50 bu işin omurgasıdır ve bu iş bitmiştir."

"CHP buradan kendisine bir şeyler çıkarmaya gayret ediyor. Buradan sana bir şey çıkmaz. Buradan sana kemikte düşmez"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam kampında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı seçilme oranının yüzde 50'den, yüzde 40'a düşürülmesiyle...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:13 Kaynak: İHA
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