Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesi ile...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesi ile ilgili ne düşüncemiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur"
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesi ile ilgili ne düşüncemiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur" - ANKARA
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