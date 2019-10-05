Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili...

58 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (5)

Erdoğan: "Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur"

Erdoğan: "Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır."

Erdoğan: "Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan birinin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğuna inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüzde 50 seçilme yeterliliği) Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa veya vesayete dayanarak millete zulüm etmemesi için bu oranı korumanın gerekli olduğuna inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili...

Cumhurbaşkanı, Kızılcahamam, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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