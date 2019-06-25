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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in koordinasyonunda ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:32 Kaynak: AA
fuat oktay, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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