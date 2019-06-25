Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık.
Cumhurbaşkanı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:32 Kaynak: AA
Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in koordinasyonunda ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz."
Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır
Meral Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakata davet ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz