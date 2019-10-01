Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı forsunda sembolleri yer alan devletlere baktığımızda 2200...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı forsunda sembolleri yer alan devletlere baktığımızda 2200...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı forsunda sembolleri yer alan devletlere baktığımızda 2200 yıllık bir mirasa sahip olduğumuzu görüyoruz" -"Bu esareti kabul etmediğimizi ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı forsunda sembolleri yer alan devletlere baktığımızda 2200 yıllık bir mirasa sahip olduğumuzu görüyoruz"

-"Bu esareti kabul etmediğimizi ifade ediyor. Türkiye'yi sınırları cetvelle çizilmiş, müesseseleri süni olarak kurulmuş toplumlarla karıştıranlar oluyor"

- "Siyaset yaparken de hepimiz önce bu ülkeye ve millete karşı sorumlu olduğumuzu unutmayacağız. Önce milletim demeyen hiç kimsenin bu kutlu kurumun çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını düşünüyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı forsunda sembolleri yer alan devletlere baktığımızda 2200...

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:07 Kaynak: İHA
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