Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Fiilen Uygulamaya Girmesiyle Ülkemiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Fiilen Uygulamaya Girmesiyle Ülkemiz...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen uygulamaya girmesiyle ülkemiz artık koalisyonlar, krizler, muhtıralar ve darbeler dönemini geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen uygulamaya girmesiyle ülkemiz artık koalisyonlar, krizler, muhtıralar ve darbeler dönemini geride bıraktı. İnşallah demokrasimizin, ekonomimizin ve devlet kurumlarımızın daha istikrarlı ve etkin işleyeceği yeni bir dönemi başlattık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:14 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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