Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi
6 saat önce
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı.
Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:34 Kaynak: AA
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