Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi. Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:10 Kaynak: AA
Sırbistan Cumhurbaşkanı, resmi karşılamada Hidayet Türkoğlu ile boy ölçüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği o an Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderlerini arayarak operasyonla ilgili bilgi verdi Jetlerden sonra obüsler de bombardımana başladı