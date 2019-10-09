Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a...

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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