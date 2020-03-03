Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.

(İHA)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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