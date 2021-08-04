Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yangınlar hakkında bilgi aldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yangınlar hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi\'nde yangınlar hakkında bilgi aldı
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege ve Akdeniz kıyılarını cehenneme çeviren orman yangınlarını söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege ve Akdeniz kıyılarını cehenneme çeviren orman yangınlarını söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

Erdoğan, bu kapsamda Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık yaptı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki merkezde, büyük ekrana yansıtılan görüntüler aracılığıyla yangın bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da eşlik etti.

Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yangınlar hakkında bilgi aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yangınlar hakkında bilgi aldı - Son Dakika
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