Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

30.12.2020 18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilgiyi hikmetle taçlandıran ecdadımız, mimariden musikiye, görsel sanatlardan edebiyata kadar kültürün her alanında çok önemli eserler ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilgiyi hikmetle taçlandıran ecdadımız, mimariden musikiye, görsel sanatlardan edebiyata kadar kültürün her alanında çok önemli eserler ortaya koymuştur. Zevkiselim sahibi her insanda hayranlık uyandıran bu eserler bizim coğrafyamızda neşet etmiş ve zamanla dünyanın dört bir tarafına dağılmıştır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Ödülleri Türkiye'de kültürün ve sanatın yücelmesinde emeği geçen, katkısı olan değerlere şükranlarını ifade etmek üzere verdiklerini dile getiren Erdoğan, her yıl da bu anlayışla ödül verilecek isimleri belirlediklerini söyledi.

Bu yıl da aynı şekilde hareket ettiklerini belirten Erdoğan, kısa tanıtım filmlerini izledikleri isimlerle ilgili hissiyatını ifade etmek istediğini dile getirdi.

Erdoğan, "Eğer bu topraklarda bir Doğu-Batı sentezi mümkünse bunu kişiliğinde gerçekleştirebilmiş nadir insanlardan biri çok çok sevdiğim, saygı duyduğum Sadettin Ökten hocamızdır. Öyle ki onu dervişçe murakabelere dalarken de üniversite kürsüsünde en son teknolojik gelişmeleri anlatırken de görmek şaşırtıcı değildir." diye konuştu.

Ökten'in kendisini "Bitik olmayan fakat yitik olan bir medeniyetin çocuğu" olarak tanımladığına dikkati çeken Erdoğan, "Derslerinde olsun dost meclislerinde olsun onun dilinden bizim şiirimizi, musikimizi, mimarimizi dinleyenler, medeniyetimizin esaslarını ve inceliklerini daha yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Eserleriyle düşünce hazinemize büyük katkılar sağlayan Sadettin Ökten hocamız adına Celile Ökten hanımefendiye bu yılki Kültür Tarihi Ödülü'nü takdim edeceğiz." dedi.

Özdemir Erdoğan'ın, yarım asrı aşkın bir zamandır sanat icra eden bir müzisyen olduğunu ifade eden Erdoğan, "Milletimizin maruz kaldığı kültürel saldırılara gücünü sanatından alan direniş ruhuyla karşı koyan Özdemir Erdoğan, toplumun bütün kesimlerine de aynı heyecanı aktarmaya çalışmıştır. Dillerden düşmeyen eserleriyle gönüllerde taht kuran Özdemir Erdoğan'a müzik alanındaki ödülümüzü takdim edeceğiz." ifadesini kullandı.

İsmail Kara'nın İslami ilimlerde tarih ve felsefe alanlarında derin vukufiyeti ve özgün çalışmalarıyla adından söz ettirdiğine işaret eden Erdoğan, "Sırat-ı Mustakim ve Sebilurreşad'ın bütün sayılarını satır satır okuyarak ve notlar çıkararak bir doktora tezi hazırlamış olması, dostları tarafından sebat, disiplin ve titizlik örneği olarak hala zikredilir. Ufkumuzu aydınlatan kitapları, makaleleri ve birbirinden kıymetli talebeleriyle vazifesine devam eden İsmail Kara'ya bu yılki Sosyal Bilimler Ödülümüzü takdim edeceğiz." diye konuştu.

Derviş Zaim'in 100 yılı aşkın bir maziye sahip olan Türk sinemasının milli bir kimlikle varlığını sürdürebilmesi ve insani hassasiyetlerini muhafaza edebilmesi için büyük mücadeleler veren bir sanatçı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Kendisi yaşadığımız devrin nobranlıkları karşısındaki hissiyatını bazen isyankar ama her zaman latif bir üslupla eserlerine yansıtmıştır. Sinema alanındaki ödülümüzü birbirinden kıymetli sinema eserleriyle sanat hazinemizi zenginleştiren yönetmen Derviş Zaim'e takdim edeceğiz." dedi.

"Sahip olduğumuz zenginlikleri bir kez daha fark etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşarız"

Edebiyatın duygu, düşünce ve hayalleri güzel ve etkili bir şekilde yazıya dökme sanatı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bin yıllık Anadolu tarihimizde halk edebiyatımızda olsun, divan şiirimizde olsun nice şaheserin altına imzamızı attık. Bugün de aynı kaynaktan ilham alan ediplerimiz, şairlerimiz var ve onlar barışın, aşkın, kardeşliğin şiirini yazmaya devam ediyor. İbrahim Tenekeci de o değerlerimizden biridir. Dilinde ve üslubunda her zaman sadeliği ve samimiyeti hissettiğimiz İbrahim Tenekeci kardeşimize Edebiyat Ödülümüzü takdim edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilgiyi hikmetle taçlandıran ecdadımız, mimariden musikiye, görsel sanatlardan edebiyata kadar kültürün her alanında çok önemli eserler ortaya koymuştur. Zevkiselim sahibi her insanda hayranlık uyandıran bu eserler bizim coğrafyamızda neşet etmiş ve zamanla dünyanın dört bir tarafına dağılmıştır. Onları farklı coğrafyalardan taşıyarak bir araya getiren tutkulu sanatseverler sayesinde bizler sahip olduğumuz zenginlikleri bir kez daha fark etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.

Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi ile İstanbul Resimleri Müzesi'nin kurulmasına öncülük eden Mehmet Çebi'nin de tutkulu sanatseverlerin ilk akla gelenlerinden olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu eserlerin bir araya gelmesi ve hilye-i şerif geleneğinin yeniden canlanması için gösterdiği gayretlere bizzat şahit olduğum Mehmet Çebi'ye ödülünü takdim edeceğiz." dedi.

Eskiden birçok ilimde ihtisas sahibi olanlara, birçok sanatta hüneri bulunanlara "hezarfen" denildiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Merhum Necmeddin Okyay, 20'nci asrın hezarfenlerindendir. Osmanlı zevk, estetik ve inceliğini şahsında mecz etmiş müstesna bir şahsiyet olan merhum, çocukluk döneminden itibaren kendisini hat sanatına adamıştır. Son dönemin tüm büyük üstatlarından aldığı derslerin hakkını veren, bununla kalmayıp talebeler yetiştiren hocamız, ebruda kendi geliştirdiği yöntemle 'Necmeddin Ebrusu' denilen bir tarzın da sahibidir. Kendisi sanat dallarında maharetli olduğu kadar sporda da mahirdi. Okçuluk derslerinde icazet seviyesine kadar ilerlemiş, klasik tarzda çok zarif ok ve yaylar imal ederek bu maharetiyle de büyük hayranlık uyandırmıştır. Soyadını bunun için Okyay olarak tercih eden merhumdan bu kadar bahsedip de onun yetiştirdiği güllerden söz etmemek olmaz. Kendisi Latince isimlerini ezbere bildiği 400 çeşit gülü sadece yetiştirmekle kalmayıp bunları Avrupa çiçekçilerinin kataloglarına ekletmiş ve çeşitli sergilerde ödüller almıştır. Merhum Necmeddin Okyay aynı zamanda klasik cildin en güzel örneklerini de vermiştir. Bu yılki Vefa Ödülümüzü merhum Necmeddin Okyay adına Ali Mecdi Okyay'a takdim edeceğiz. Merhum hocamızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül takdim edecek ilim, kültür ve sanat insanlarını tebrik ederek, sanata yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarını sundu.

Notlar

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü alanlara ödüllerini takdim etti.

Kültür Tarihi alanında Sadettin Ökten adına Celile Eren Ökten, Müzik alanında Özdemir Erdoğan, Sosyal Bilimler alanında İsmail Kara, Sinema alanında Derviş Zaim adına Emre Oskay, Edebiyat alanında İbrahim Tenekeci, Koleksiyon alanında Mehmet Çebi'ye ödül verildi. Kültür ve Sanat Politikaları Vefa Ödülü ise merhum Necmeddin Okyay adına Ali Mecdi Okyay'a takdim edildi.

Ödül alan isimlerin biyografi videolarının gösterildiği törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alanları kabul etti.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Erdoğan, Sadettin Ökten, Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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