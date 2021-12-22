Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı

22.12.2021 02:18

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, ödüllerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, ödüllerini takdim edecekleri ilim, kültür ve sanat erbabını tebrik etti.

Ödül verilecek ilim ve kültür insanları arasında iki hafta önce ebediyeti uğurladıkları Teoman Duralı'nın da bulunduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bizim medeniyetimizde 'Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir' gerçeği var. Hocamız yerli ve milli duruşuyla, ilim, irfan, hikmet ile harmanladığı üslubuyla ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli fikir adamları arasında yer alıyordu. Siyaset felsefesinden düşünce tarihine, genetikten biyolojiye kadar geniş bir ilgi alanı olan merhum Teoman Hoca dünyanın dört bir yanını gezerek elde ettiği birikimle çağımızı yorumlayan eserlere imza atmıştır. " AA

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı - Son Dakika


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