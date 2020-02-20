Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Millet Kütüphanesi'ni gezmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyeva Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı.