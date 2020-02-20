Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Millet Kütüphanesi'ni gezmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyeva... Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:58 Kaynak: AA
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