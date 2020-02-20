Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Millet Kütüphanesi'ni gezmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyeva...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Millet Kütüphanesi'ni gezmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyeva Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:58 Kaynak: AA
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