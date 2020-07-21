Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ikinci yılında önemli açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ikinci yılında önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ikinci yılında önemli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ikinci yılında önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ikinci yılında önemli açıklamalarda bulundu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ikinci yılında önemli açıklamalarda bulundu.
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21.07.2020 22:32:36. #1.13#
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