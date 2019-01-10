Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığımız Bünyesinde Kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu alandaki politikaların inşasına katkı verecek, yapılan çalışmaları da takip edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu alandaki politikaların inşasına katkı verecek, yapılan çalışmaları da takip edecek."

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