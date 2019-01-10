Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığımız Bünyesinde Kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları...
43 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu alandaki politikaların inşasına katkı verecek, yapılan çalışmaları da takip edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu alandaki politikaların inşasına katkı verecek, yapılan çalışmaları da takip edecek."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:52 Kaynak: AA
Erdoğan, Muhalefetin Enflasyon Eleştirisine Rakamlarla Yanıt Verdi: Sıkıysa Bunları da Yalanlasınlar
Erdoğan'ın 'Bira ve Mozart' Çıkışına Yılmaz Özdil'den Yanıt: Teklif Var, Israr Yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisiyle Görüşen Kalp Hastası Kız İçin Doktoruna Talimat Verdi
Erdoğan'dan Palu Ailesi Yorumu: Bunlar Toplumu Rencide Ediyor