Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığımız Bünyesinde Kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığımız Bünyesinde Kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları...

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu alandaki politikaların inşasına katkı verecek, yapılan çalışmaları da takip edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu alandaki politikaların inşasına katkı verecek, yapılan çalışmaları da takip edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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