Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Devlet erkanından görüntüler
Resmi tören ve yürüyüşten görüntüler
Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıkılması
Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılması
Misak-ı Milli kulesine geçiş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli ile konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracına binmesi
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. (4)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti (4) - Son Dakika