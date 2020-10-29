Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti (4) - Son Dakika

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. (4)

ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor