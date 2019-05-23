Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinde görülmeyen atılımları sağlıkta biz gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinde görülmeyen atılımları sağlıkta biz gerçekleştirdik"

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi.
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"Cumhuriyet tarihinde görülmeyen atılımları sağlıkta biz gerçekleştirdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinde görülmeyen atılımları sağlıkta biz gerçekleştirdik
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:27 Kaynak: AA
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