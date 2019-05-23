Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinde görülmeyen atılımları sağlıkta biz gerçekleştirdik"
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:27 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi.
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"Cumhuriyet tarihinde görülmeyen atılımları sağlıkta biz gerçekleştirdik"
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