Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinin en büyük spor altyapısı ve sporcu yetiştirme...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyet tarihinin en büyük spor altyapısı ve sporcu yetiştirme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinin en büyük spor altyapısı ve sporcu yetiştirme...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinin en büyük spor altyapısı ve sporcu yetiştirme faaliyetleri son 17 yılda gerçekleşmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinin en büyük spor altyapısı ve sporcu yetiştirme faaliyetleri son 17 yılda gerçekleşmiştir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:10 Kaynak: AA
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