Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedeflerinin milli mücadelenin kendisi gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırı olduğunu söyledi. Erdoğan, "Türkiye'nin, kendi verdikleri rollerin dışına çıkmasını istemeyenlere alın terimizle ve yeri geldiğinde kanımızla istiklaline ve istikbaline sahip çıkan bir ülke olduğumuz gerçeğini kabul ettirdik. Bazıları hala 2023 hedeflerimizi sıradan bir orta-uzun vadeli kalkınma programı sanmaya devam ediyor. Halbuki biz bu iradeyi ortaya koyarak cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yılı nedeniyle Ankara'nın Polatlı ilçesinde Duatepe'de düzenlenen kutlamalara katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin kazanıldığı 1921 yılının herhangi bir savaşın değil Anadolu'daki bin yıllık varlıklarının da dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Top seslerinin artık Ulus'tan duyulmaya başlandığı bir süreçte ordunun adeta düşmana 'dur' diyerek savaşı istiklal ile sonuçlandırdığını belirten Erdoğan, "Büyük Taarruz'un müjdesini bu bölgede vermiştir. Çal Dağı'nda, Beştepe'de, Karlıtepe'de, Duatepe'de, Mangal Dağı'nda, 'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' diye başlayan İstiklal Marşı'mıza ilham veren kahramanlarımız, Polatlı Haymana hattında verdikleri büyük mücadele ile isimlerini tarihe; cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır. 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır' anlayışıyla yürütülen bu savaşta vatanın her karışını kanlarının son damlasına kadar koruma kararıyla cephede yerini alan askerlerimiz, zafer kesinleşene kadar aynı azimle mücadele etmiştir" diye konuştu.

'HEP BİRLİKTE İSPAT ETTİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı onca badirelere, uğradığı onca saldırılara rağmen 100'üncü yılının eşiğine kadar geldiğini söyleyerek, "Cumhuriyetin ilk yıllarındaki büyük kalkınma heyecanı daha sonra yerini taklitçi ve teslimiyetçi zihniyete bırakmıştır. Çok partili siyasi hayata geçişle birlikte vesayetin sinsi oyunlarına ve darbelerin yol açtığı hasarlara rağmen milletimiz demokrasi ve kalkınma istikametinde ısrarcı bir tutum ortaya koymuştur. Geçtiğimiz dönemde ülkemizin nispi bir istikrar ve güven ikliminde ne büyük başarılara imza atabileceğini hep birlikte ispat ettik. Milli iradenin gücünün önünde ne vesayetin, ne sosyal mühendislik hesaplarının, ne terör örgütlerinin, ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik" dedi.'EN İDDİALI VE CESUR MAKAS DEĞİŞİKLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 hedeflerinin milli mücadelenin kendisi gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin, kendi verdikleri rollerin dışına çıkmasını istemeyenlere alın terimizle ve yeri geldiğinde kanımızla istiklaline ve istikbaline sahip çıkan bir ülke olduğumuz gerçeğini kabul ettirdik. Bazıları hala 2023 hedeflerimizi sıradan bir orta-uzun vadeli kalkınma programı sanmaya devam ediyor. Halbuki biz bu iradeyi ortaya koyarak cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik. Demokrasi ve kalkınma standartlarımızı dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine çıkartarak asırlardır kuşatma altında tutulan medeniyet, tarih ve kültür ufkumuzu tekrar açmayı başardık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda asırlık ihmallerin telafisini gerçekleştirdik. Diğer yandan hak, hukuk, adalet, özgürlük alanlarında milletimizin uzunca bir süredir yaşadığı mağduriyetleri giderecek adımları attık. Böylece ülkemizi, dünyanın yaşadığı büyük dönüşümleri, vaktini ve enerjisini kendi iç mücadeleleri ile heba eden bir konumdan her alanda potansiyelini en üst seviyede kullanabilen bir yere getirdik. Evlatlarımıza işte bu güçlü alt yapının üzerinde 2053 vizyonunu inşa edecekleri bir miras bırakmanın gayreti içindeyiz" diye konuştu.'HEDEFLERİMİZE DOĞRU YÜRÜYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkatlerini ve hedeflerinden uzaklaştırmak için dört bir taraftan çekiştirildiklerini, taciz ve tecrit edildiklerini söyleyerek, "Hamdolsun tüm bu engelleri Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile aşarak bugün bulunduğumuz yere ulaştık. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sancıları yaşadığı bir dönemde Türkiye olarak sahip olduğumuz imkanlardan aldığımız güçle yönümüzü geleceğe dönüp, istikametimizi belirleyerek oraya doğru yürüyoruz. Terör tehditlerinden bölgesel krizlere, küresel ısınma ve çevre felaketleri gibi yeni önceliklere kadar her alanda kendimizi olumlu yönden ayrıştırarak hedeflerimize doğru yürüyoruz. Bir süredir ardı ardına 100'üncü yıllarının kutlamalarını yaptığımız Milli Mücadelemizin sembol adımlarımızın her birini geçmişin muhasebesinin yapılması ve geleceğin istikametinin belirlenmesi bakımından önemli vesileler olarak görüyoruz. Hiç şüphesiz bu adımların zirvesini hiç endişe etmeden 29 Ekim 2023'te vasıl olacağımız cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı oluşturuyor. Rabbimden milletimize daha nice 100 yıllarını kutlayacağı büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını başarıyla neticelendirmeyi nasip etmesini diliyorum" dedi.'BİRİNİ BİLE KALDIRAMAYACAK ÜLKELER VAR'İnanç, tarih, köken ve kültür bakımından bütünlüğü olmayan, devlet geçmişi birkaç asrı bulmayan, heybesinde sömürgecilikten katliamlara kadar nice ayıbı gizleyen pek çok ülke olduğunu kaydeden Erdoğan, "Sahip oldukları güvenlik ve refah iklimi ile tüm bu eksikliklerini kapamaya çalışanların gerçekten çetin sınamalarla karşı karşıya kaldıklarında nasıl lime lime döküldüklerini takip ediyoruz. İnanın dökülüyorlar, ayakta duracak mecalleri yok. Türkiye'nin yaşadığı saldırıların, maruz kaldığı gizli açık ayak oyunlarının, içinden geçtiği imtihanların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var. Salgından tabi afetlere kadar son dönemde yaşanan her olağanüstü durum bu tabloyu daha da belirgin hale getiriyor. Hamdolsun biz milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkması, arkamızda binlerce yıllık devlet geleneğinin gücü, 100 milyonlarca mazlum ve mağdurun duası sayesinde dimdik ayaktayız" dedi.'GELECEĞE ÖZ GÜVENLE YÜRÜYORUZ'

Erdoğan, geleceğe güvenle baktıklarını vurgulayarak, "Son dönemde yaşadıklarımızın ardından artık kendimize daha çok güveniyor, geleceğimize daha umutla bakıyoruz. 2023'e yaklaştıkça bu güven ve umut zeminini bozmaya yönelik tacizlerin artması doğru istikamette gittiğimizin işaretidir. Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha öz güvenle yürüyoruz. Daha öz güvenle de bunu başaracağımıza inanıyorum. Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için doğru olandan yana kullanmıştır. Bizim için esas olan milletimizin iradesidir. Cumhuriyetimizin 100 yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmayı hedefleyen mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar çalışacağız" diye konuştu.

- Ankara