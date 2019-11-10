Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır."
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