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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:39 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
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