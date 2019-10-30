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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimize en büyük hizmetimiz de ülkemizi 2023 hedeflerimize...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimize en büyük hizmetimiz de ülkemizi 2023 hedeflerimize...

6 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:39 Kaynak: AA
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