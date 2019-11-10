Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır"

7 saat önce

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. (2)

Erdoğan: "Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık."

Erdoğan: "Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir."

Erdoğan: "Tıpkı son teröristi imha etmeden terörle mücadelemizin sona ermeyeceği gibi, tarihimize ve kültürümüze husumet besleyen son müstevli kafalıyı da aydınlatmadan bu mücadelemiz bitmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır

Mustafa Kemal Atatürk, Beştepe, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:27 Kaynak: AA
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