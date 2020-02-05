Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimizi, demokrasimizi çok daha yükseklere taşımak için gayret... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizi, demokrasimizi çok daha yükseklere taşımak için gayret...
6 saat önce
Delice ilçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:02 Kaynak: AA
Delice ilçesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
(1)
Son Dakika Fenerbahçe'den coğrafya dersi: Kırıkkale'nin yerini haritadan gösterdi İbrahim Kalın, Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı! Düştüğü not dikkat çekti Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na terör tepkisi: Gayriresmi faaliyeti şiddetle kınıyoruz Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı