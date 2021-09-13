Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizin başarıya ulaşması için... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Tablo takdimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'daki Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programında konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için doğru olandan yana kullanmıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar çalışacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışarıdan ve içeriden pek çok engeli aşarak bugünlere nasıl geldiysek, inşallah menzile de o şekilde ulaşacağız."
Kaynak: AA
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