Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Teşkilatı'nın 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nın 23'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda, "Kuruluşuna öncülük ettiğimiz, sekretaryasına İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız ve dönem başkanlığını yürüttüğümüz Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nın 23'üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. D-8; savaş yerine barışın, çatışma yerine diyaloğun, çifte standart yerine adalet ve kalkınmanın, üstünlük yerine eşitliğin, sömürü yerine paylaşımın, baskı ve tahakkümün yerine insan hakları, özgürlük ve demokrasinin hakim olmasını şiar edinmiştir. D-8 salt çıkarlar etrafında buluşan bir ülkeler topluluğu değil, bunun çok daha ötesinde adil, huzurlu ve istikrarlı bir dünya talebinin mücessem halidir. Kuruluşunun ardından geçen 23 yıl zarfında dünyada meydana gelen gelişmeler, özellikle korona virüs salgını sürecinde şahit olduğumuz acı manzaralar, D-8'in hedeflerinin ne derece isabetli olduğunu göstermiştir. Bu süreç savunduğumuz ilkelere olan ihtiyacın yanı sıra D-8 üyesi ülkelerin sahip olduğu muazzam potansiyeli de ortaya koymuştur. Başta savunma sanayii ve sağlık olmak üzere teknolojiden turizme, iyi tarım uygulamalarından temiz enerjiye, ulaştırmadan çevreye, eğitime kadar çok geniş bir yelpazede ciddi işbirliği imkanlarımız vardır. Ülkelerimiz arasında akdedilmiş anlaşmaların layıkıyla hayata geçirilmesi, şu an 110 milyar dolar düzeyinde seyreden ticaret hacmimizin 500 milyar dolar seviyesine çıkartılmasında bizlere yardımcı olacaktır. Bu anlayışla dönem başkanlığımız süresince D-8'i daha etkin, verimli ve proje odaklı bir örgüt haline getirebilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. 'İstanbul Bildirisi' ve 'İstanbul Eylem Planı' ışığında örgütün gelecek 10 yılına yön verecek '2020-2030 Yol Haritası' ile 'Dakka Deklarasyonu'na yönelik çalışmalarımızı karalılıkla devam ettiriyoruz. Bu düşüncelerle D-8'in kuruluşuna liderlik eden merhum Başbakan Prof. Dr. Necmeddin Erbakan'ı rahmetle yad ediyor, 23 sene içinde D-8'e hizmet etmiş, teşkilatın büyümesi, güçlenmesi için gayret göstermiş tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. D-8'in işlerini büyük özveriyle yürüten Sekretaryamızı tebrik ediyor, çalışmalarında Rabbim'den başarılar diliyorum" dedi.

(İHA)