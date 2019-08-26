Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağda teröristin, denizde Rum'un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağda teröristin, denizde Rum'un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağda teröristin, denizde Rum'un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm platformlarda karşımızda her kim varsa onun yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağda teröristin, denizde Rum'un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm platformlarda karşımızda her kim varsa onun yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:54 Kaynak: AA
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