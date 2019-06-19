Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha aday sıfatı taşırken, bunca alengirli işe bulaşan, bunca yalan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha aday sıfatı taşırken, bunca alengirli işe bulaşan, bunca yalan...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha aday sıfatı taşırken, bunca alengirli işe bulaşan, bunca yalan söyleyen, bırakınız bizi tüm İstanbul'u, tüm milleti kandırmaya çalışan, önüne gelene söven, hakaret eden CHP adayı, acaba yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar? Allah İstanbul'u böyle bir felaketten.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha aday sıfatı taşırken, bunca alengirli işe bulaşan, bunca yalan söyleyen, bırakınız bizi tüm İstanbul'u, tüm milleti kandırmaya çalışan, önüne gelene söven, hakaret eden CHP adayı, acaba yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar? Allah İstanbul'u böyle bir felaketten korusun."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:17 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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