Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha aday sıfatı taşırken, bunca alengirli işe bulaşan, bunca yalan...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha aday sıfatı taşırken, bunca alengirli işe bulaşan, bunca yalan söyleyen, bırakınız bizi tüm İstanbul'u, tüm milleti kandırmaya çalışan, önüne gelene söven, hakaret eden CHP adayı, acaba yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar? Allah İstanbul'u böyle bir felaketten.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:17 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha aday sıfatı taşırken, bunca alengirli işe bulaşan, bunca yalan söyleyen, bırakınız bizi tüm İstanbul
'u, tüm milleti kandırmaya çalışan, önüne gelene söven, hakaret eden CHP adayı, acaba yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar? Allah İstanbul'u böyle bir felaketten korusun."
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