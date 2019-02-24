Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha Çok Çalışacağız ve Bunları Sandığa Gömeceğiz"
57 dakika önce
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:16 Kaynak: AA
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